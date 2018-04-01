القوات الجوية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة في اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات.

وتشتمل الوظائف على (فني صيانة محركات نفاثة) قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي

و(فني تفسير صور جوية) قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي ، و(فني هياكل) قاعد الملك فهد بالقطاع الغربي ـ

و( فني صيانة طائرات عامة) قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ، و(مترجم لغة فارسية) قيادة القوات الجوية

و(فني تحركات) قيادة القوات الجوية ، و(فني إدارة تموين) قيادة القوات الجوية ، و( مبرمج حاسب آلي ) قيادة القوات الجوية ،

و( مدرس لغة إنجليزية ) قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الغربي ، و( مهندس معماري ) قاعدة الملك سلمان الجوية

و( مترجم لغة إنجليزية ) قيادة القوات الجوية .

وسيتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط – هيئة إدارة القوات الجوية وللاستفسار عن طريق الهاتف (0114769777) تحويلة (41228-41528-41506).