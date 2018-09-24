القوات الجوية تنفذ عروضاً جوية في سماء جدة

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية مساء اليوم عرضاً جوياً في سماء مدينة جدة بمشاركة كل من فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران، احتفالا باليوم الوطني 88 .

وشاركت مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو و f15s و f15c و طائرة (MRTT) التي تم تجهيزها وطلائها باللون الأخضر وشعارات المملكة العربية السعودية خصيصا لهذه المناسبة .

ومن المنتظر أن ينتقل هذا العرض يوم غد الاثنين الساعة45:16 عصراً إلى مدينة الرياض حيث ستشاهد طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين في كل من : قصر المصمك، والمركز المالي، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، وحي البجيري، واستاد الملك فهد ، وجامعة الأميرة نورة .