القوات العراقية تتقدم في الموصل والأنبار

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بغداد- وكالات

تمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق جديدة غرب محافظة الأنبار وفي مدينة الموصل، فيما تعرضت لهجوم انتحاري في قرية بمحافظة صلاح الدين.

وأعلن حشد لواء “حديثة الصمود” في محافظة الأنبار تحرير سبع قرى من سيطرة تنظيم” داعش” بين مدينتي حديثة وعنة غربي البلاد.

وقال المقدم ناظم الجغيفي إن “القوات الأمنية من الجيش بالفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وطوارئ شرطة الأنبار وأبناء الحشد العشائري تمكنت من تحرير تلك القرى ومنها الدوسة، الأخضر، تل أصفر، وادي عبيد.

يذكر أن القوات العراقية أطلقت الخميس عمليات عسكرية واسعة لتحرير المناطق الغربية من محافظة الأنبار والقريبة من الحدود السورية من سيطرة “داعش”.

وفي الموصل تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب الجمعة من اقتحام حي المثنى شرق المدينة، علما أن الجهاز أكد الخميس، تطهير أكثر من 70 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان إن القوات حققت تقدما في أول حملة ليلية تنفذها بالمدينة، بعد عبورها نهر الخوصر، أحد فروع نهر دجلة، بعد منتصف ليل الخميس بقليل وأخرجت مسلحي “داعش” من حي المثنى.

وكشف النعمان أن القوات استخدمت معدات خاصة ولجأت إلى عنصر المباغتة إذ أن الخصم لم يكن يتوقع عملية في الليل لأن كل الحملات السابقة كانت نهارا، مشيرا إلى أن طائرات التحالف الدولي نفذت 19 ضربة جوية دعما للحملة.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني أن عناصر “داعش” شنوا هجوما كبيرا فجر الجمعة شرقي مدينة الدور وسيطروا على قرية أبو دلف ومدرستها واحتجزوا مواطنين فيها.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن المسلحين سيطروا على مركز شرطة القرية وأحرقوا جميع سيارات الشرطة، مؤكدا أن انتحاريا اقتحم اجتماعا عسكريا وفجر نفسه، ما تسبب بمقتل 3 عسكريين وإصابة 9 آخرين.

وأشار المصدر إلى وجود استنفار أمني بعد وصول عناصر التنظيم قرب مقر قيادة “عمليات شرق دجلة” في المنطقة، لافتا إلى أنه “تم تدمير أربع مركبات لداعش بقذائف صاروخية أرضية ومقتل أربعة كانوا على متنها”.