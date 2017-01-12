القوات العراقية تستعيد أحياء في الموصل وتقبض على 6 عناصر من “داعش”

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أعلنت القوات العراقية تحرير حيي السلام والساهرون في الساحل الأيسر من الموصل، شمالي العراق، من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد الشرطة العراقية الفريق رائد جودت: “إن استخبارات الشرطة ألقت القبض على 6 من

عناصر داعش في حي الميثاق جنوبي الموصل.

وقال بيان للاستخبارات “أن الطيران العراقي نفذ بناء على معلومات استخباراتية، ضربة جوية أدت إلى تدمير مقر

ما يسمى بـ”اللجنة المركزية لتنظيم داعش” بالكامل وقتلت أبرز قادتها، مضيفة أن من بين القتلى مسؤول اللجنة

في نينوى والرقة ومستشار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والمسؤول عن قيادة العمليات في نينوى

ومسؤول العمليات الانتحارية والتفجيرات في جميع القواطع العسكرية.

وفي سياق آخر، اقتحمت القوات الأمنية العراقية يوم أمس حي المالية في الساحل الأيسر من مدينة الموصل

وكانت القوات الأمنية قد اقتحمت في وقت سابق حي سومر جنوب الساحل الأيسر من الموصل.