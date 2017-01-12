العدد 21812 12 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

القوات العراقية تستعيد أحياء في الموصل وتقبض على 6 عناصر من “داعش”

0 تعليق 44 مشاهدة
القوات العراقية تستعيد أحياء في الموصل وتقبض على 6 عناصر من “داعش”
شارك عبر واتساب

أعلنت القوات العراقية تحرير حيي السلام والساهرون في الساحل الأيسر من الموصل، شمالي العراق، من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد الشرطة العراقية الفريق رائد جودت: “إن استخبارات الشرطة ألقت القبض على 6 من

عناصر داعش في حي الميثاق جنوبي الموصل.

وقال بيان للاستخبارات “أن الطيران العراقي نفذ بناء على معلومات استخباراتية، ضربة جوية أدت إلى تدمير مقر

ما يسمى بـ”اللجنة المركزية لتنظيم داعش” بالكامل وقتلت أبرز قادتها، مضيفة أن من بين القتلى مسؤول اللجنة

في نينوى والرقة ومستشار أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والمسؤول عن قيادة العمليات في نينوى

ومسؤول العمليات الانتحارية والتفجيرات في جميع القواطع العسكرية.

وفي سياق آخر، اقتحمت القوات الأمنية العراقية يوم أمس حي المالية في الساحل الأيسر من مدينة الموصل

وكانت القوات الأمنية قد اقتحمت في وقت سابق حي سومر جنوب الساحل الأيسر من الموصل.

الوسوم:

التصنيف: دولية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق