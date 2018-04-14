دولية

القوات المصرية تقتل 14 مسلحاً إثر اقتحامهم أحد معسكرات القوات وسط سيناء

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قتلت قوات الجيش المصري 14 مسلحاً بينهم أربعة يرتدون الأحزمة الناسفة وبحوزتهم بنادق آلية ، وذلك إثر اقتحامهم أحد معسكرات القوات المسلحة وسط سيناء .

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي ، في بيان اليوم، أن العناصر التي كانت ترتدي الأحزمة الناسفة فجّرت نفسها بمحيط المعسكر، فنتج عن ذلك مقتل 8 عناصر من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.

وأكد الرفاعي استمرار القوات المسلحة المصرية في جهودها لاقتلاع الإرهاب الذي يقوم حالياً بمحاولات يائسة لاستهداف عناصر الجيش عبر العمليات الانتحارية.

abdulslam

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