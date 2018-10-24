القويحص يعد بتحقيق تطلعات أهالي أحياء شرق مكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

برعاية وتشريف أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص وحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ مستور بن مبارك المطرفي نظمت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع المجلس البلدي مساء أمس لقاء مع المواطنين سكان أحياء شرق مكة المكرمة ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية لمناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لهم والاستماع إلى آرائهم والوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم ،

حيث بدئ اللقاء بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس المجلس البلدي كلمة رحب فيها بمعالي الأمين والأهالي والمواطنين سكان أحياء شرق مكة ، وقدم شكره وتقديره على هذه المبادرة التي تحقق أفضل الخدمات البلدية ، ثم استمع معالي الأمين إلى مداخلات الأهالي سكان الأحياء المدرجة ضمن نطاق أحياء شرق مكة والتي تمحورت حول توفير خدمات السفلتة والأرصفة وأعمال الإنارة وإنشاء الحدائق وصيانة القائم منها مع تزويدها بدورات مياة بالإضافة إلى إزالة حظائر الأغنام والمجازر وفتح مداخل ومخارج لبعض المخططات .

من جهته وعد أمين العاصمة المقدسة سكان أحياء شرق مكة ، بدراسة جميع ما ورد في اللقاء من طلبات وملاحظات وشكاوى وانتقادات وبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق احتياجات المواطنين على أرض الواقع ، مبيناً بأنه سوف تقوم الأمانة بالتواصل مع باقي الجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة ،كما وجه معاليه بتشكيل لجنة لإيجاد الحلول وتلبية متطلبات الأهالي خلال فترة زمنية محددة وذلك تماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين .