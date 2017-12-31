القيادة تؤكد الوقوف إلى جانب أفغانستان

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : تلقينا ببالغ الألم نبأ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا نُدين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الآثم، معربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في وجه كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.