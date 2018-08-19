القيادة تبعث برقية عزاء في وفاة الأمين الأسبق للأمم المتحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة السيد كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة السيد كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وإننا إذ نعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة”.