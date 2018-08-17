القيادة تتابع باهتمام رعاية حجاج بيت الله الحرام

مكة المكرمة – احمد الأحمدي – واس

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أن ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- تأتي في إطار اهتمامه بالإسلام، وبالعلماء، وبأمن واستقرار بلاد الإسلام في كل مكان.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه أمام كبار ضيوف البرنامج، حيث استهلها بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وقال: أرحب بكم ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية التي تشرّفت بخدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم –عليه الصلاة والسلام – والمشاعر المقدسة ، متمنيًا لهم أوقاتًا إيمانية طيبة بجوار بيت الله الحرام وأن يؤدوا مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة، وأن ينعموا بأيام مفعمة بالإيمان بجوار الكعبة المشرفة.\وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن برنامج الاستضافة هو خدمة للعلماء والدعاة والمشايخ والمؤثرين في العالم الإسلامي، ولا شك أن العالم الإسلامي فيه نخب كثيرة وكبيرة ومتنوعة لها أثرها الكبير في التعليم والفتوى، لذلك هذا البرنامج يهتم بهؤلاء ليطلعوا على رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة العالم الإسلامي.

ولفت آل الشيخ إلى أهمية الدور الذي يضطلع به العلماء في إيضاح رسالة الإسلام والمنهج الوسطي الذي يحارب الغلو والتطرف، وقال: أنتم النموذج الأمثل في بلادكم، تحملون رسالة الإسلام ونشر الحق في ربوع بلادكم وتوضحون الكثير من المفاهيم التي هي في أمس الحاجة للتبيين والتوضيح .

وأضاف : إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يتابعون بكل اهتمام رعاية ضيوف بيت الله الحرام، ويشرفون باستمرار على أعمال تطوير المشاعر المقدسة، وتنظيم تنقلات ومساكن وإعاشة الحجاج والمعتمرين، لتسهيل ما جاؤوا لأجله إن شاء الله تعالى.

واستمع معاليه لكلمات كبار الضيوف الذين نوهوا بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مثمنين استضافتهم في هذا البرنامج الذي يعكس عناية قيادة المملكة بالعلماء والمؤثرين في مختلف دول العالم.

وكان معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد استهل زيارته لمقر الضيوف في مكة المكرمة بجولة تفقدية على مرافق الفندق، وتأكد من جاهزية اللجان العاملة في خدمة الضيوف، واطمأن على صحة الضيوف خلال زيارته للجنة الطبية، مشدداً على ضرورة توفير العناية الطبية لهم على مدار الساعة، والتأكد من عدم وجود ما يعيق أداء مناسكهم .

* حجاج فلسطين

من جهة ثانية وصل إلى مكة المكرمة امس 500 حاج وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من حجاج أسر شهداء فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

واستقبل المسؤولون في الأمانة العامة للبرنامج، الضيوف من أهالي الضفة الغربية، بالورود و ماء زمزم والتمر والقهوة ، على وقع التكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، يتقدمهم رئيس لجنة حجاج أسر شهداء فلسطين علي الزغيبي وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان وطواقم التمريض ورجال الكشافة.

وعند اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الانترنت والاتصال المجاني ، إضافة إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية .

وبعد تناول طعام الضيافة ، غادر فوج “الضفة” إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم ، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

من جانبهم قدم الضيوف شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دعمه للقضية الفلسطينية واستضافة أسر الشهداء وتمكينهم من آداء مناسك الحج كل عام ، سائلين الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان.

يشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.