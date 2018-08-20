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القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ذو الحجة / 1439 هـ      20 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، برقيات تهنئة من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ

وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب .

ibrahim

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