القيادة تتلقى برقيات تهانٍ من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، برقيات تهنئة من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ

وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب .