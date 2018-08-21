محليات

القيادة تتلقى تهنئة ولي عهد الكويت بعيد الأضحى

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / ذو الحجة / 1439 هـ      21 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

ibrahim

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