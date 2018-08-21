القيادة تتلقى تهنئة ولي عهد الكويت بعيد الأضحى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.