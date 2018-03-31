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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time14 / رجب / 1439 هـ      31 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح.

وقال سمو ولي العهد” تلقيت نبأ وفاة الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

abdulslam

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