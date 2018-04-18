القيادة تعزي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وفاة حرمه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وفاة حرمه.

وقال الملك المفدى: “علمنا بألم شديد بنبأ وفاة حرمكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان، ومشيدين بما حظيت به الفقيدة من تقدير واحترام لدى الشعب الأمريكي الصديق، ومتمنين لكم موفور الصحة والسلامة”.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسيد جيب بوش في وفاة والدته، قال فيها الملك المفدى: “علمنا بألم شديد بنبأ وفاة والدتكم؛ ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في وفاة حرمه. وقال سمو ولي العهد: “تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة حرمكم؛ ونبعث لفخامتكم ولأسرتكم بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان، ومشيدين بما قدمته الفقيدة من خدمات لبلادها وأسرتها، ومتمنين لفخامتكم موفور الصحة “.

كذلك بعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة للسيد جيب بوش في وفاة والدته، قال فيها سموه: “تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدتكم، ونبعث لكم بأحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان”.