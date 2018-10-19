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القيادة تعزي الرئيس الأميركي في ضحايا الإعصار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / صفر / 1440 هـ      19 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: ( علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة ، راجين أن لا تروا أي مكروه) .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: ( بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية ، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة ، راجياً أن لا تروا أي مكروه.

ibrahim

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