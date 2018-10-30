القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الطائرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر حادث سقوط طائرة ركاب إندونيسية وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ حادث سقوط طائرة ركاب إندونيسية، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر حادث سقوط طائرة ركاب إندونيسية وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ سقوط طائرة ركاب إندونيسية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى لهم الرحمة ، إنه سميع مجيب “.