القيادة تعزي الرئيس التونسي في ضحايا الفيضانات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية التونسية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب “.