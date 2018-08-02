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القيادة تعزي الرئيس الجزائري إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع بولاية سكيكدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو القعدة / 1439 هـ       2 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة .

وقال الملك المفدى” تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم والشعب الجزائري الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، واسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة .

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة، وأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب “.

ibrahim

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