القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شمال الفلبين وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شمال الفلبين، ومانتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفلبيني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شمال الفلبين وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وأعرب سمو ولي العهد لفخامته ولأسر المتوفين ولشعب الفلبين الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين .