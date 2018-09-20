متابعات

القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / محرم / 1440 هـ      20 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شمال الفلبين وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شمال الفلبين، ومانتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفلبيني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شمال الفلبين وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وأعرب سمو ولي العهد لفخامته ولأسر المتوفين ولشعب الفلبين الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين .

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *