القيادة تعزي الرئيس الهندي في ضحايا حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية البنجاب وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية البنجاب، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية البنجاب وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية البنجاب، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل “.