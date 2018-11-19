القيادة تعزي الرئيس اليمني في وفاة وزير العدل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية.

وقال الملك المفدى: علمنا بوفاة القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية الشقيقة – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في وفاة القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة القاضي جمال محمد عمر وزير العدل في الجمهورية اليمنية الشقيقة ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».