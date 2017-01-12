القيادة تعزي رئيس أفغانستان

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الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية في ضحايا الانفجارات التي وقعت في كابول وقندهار وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ الانفجارات التي وقعت في كابل وقندهار ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نُدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها ، ونبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق، ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة ، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم والشعب الأفغاني الشقيق من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية في ضحايا الانفجارات التي وقعت في كابول وقندهار وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” علمت بنبأ الانفجارات التي وقعت في بلدكم الشقيق ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل إنه سميع مجيب”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية في ضحايا الانفجارات التي وقعت في كابول وقندهار وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي ولي العهد: ” تلقيت نبأ الانفجارات التي وقعت في بلدكم الشقيق ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق أحر التعازي والمواساة ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم من كل مكروه ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .