القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا تفجير قندهار

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

عبر خلاله عن إدانة المملكة وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي حدثت في قندهار بدولة أفغانستان .

ونتج عنها وفاة (5) مواطنين إماراتيين والتي تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية.

وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة .

في حين بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين.

وقال سمو ولي العهد :

” علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجير الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية ، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين .

وأعرب لسموكم عن إدانتي الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي تجرمه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية.

معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لسموكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق ، راجياً المولى العزيز القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته .

وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظ الشعب الإماراتي الشقيق من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ” .

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا التفجير الآثم.

الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين.

وقال سمو ولي ولي العهد:

” تلقيت بألم شديد نبأ التفجير الآثم الذي وقع في جمهورية أفغانستان الإسلامية .

وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الإماراتيين .

وإنني إذ أُدين هذا العمل الإرهابي ، لأعرب لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق ولأسر الضحايا عن أحر التعازي والمواساة .

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته.

وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويجنب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب” .