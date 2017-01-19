القيادة تعزي رئيس قيرغيزستان في ضحايا الطائرة

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الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس المازبيك اتامباييف رئيس جمهورية قيرغيزستان إثر تحطم طائرة الشحن التركية قرب مطار بشكيك.

وقال الملك المفدى في البرقية علمنا بألم شديد بنبأ تحطم طائرة الشحن التركية قرب مطار بشكيك ، وما نتج عنه من ضحايا ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية قيرغيزستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، ويحفظكم وشعب جمهورية قيرغيزستان الشقيق من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس المازبيك اتامباييف رئيس جمهورية قيرغيزستان إثر تحطم طائرة الشحن التركية قرب مطار بشكيك .

وقال سمو ولي العهد في البرقية بلغني بألم شديد نبأ تحطم طائرة الشحن التركية قرب مطار بشكيك ، وما نتج عنه من ضحايا ، وإنني إذ أقدم لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية قيرغيزستان الشقيق ، بالغ التعازي ، لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته ، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ، ويجنبكم وشعب جمهورية قيرغيزستان الشقيق كل مكروه ، إنه سميع مجيب .

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس المازبيك اتامباييف رئيس جمهورية قيرغيزستان إثر تحطم طائرة الشحن التركية قرب مطار بشكيك .

وقال سمو ولي ولي العهد في البرقية علمت ببالغ الحزن بنبأ تحطم طائرة الشحن التركية على عدد من المساكن قرب مطار بشكيك ، ووفاة عدد من السكان ، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية قيرغيزستان بأحر التعازي وصادق المواساة ، لأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ، ويجنبكم وشعب جمهورية قيرغيزستان الشقيق كل مكروه، إنه سميع مجيب .