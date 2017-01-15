القيادة تعزي نائب الرئيس اليمني في وفاة شقيقه

الرياض – واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس بنائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة شقيقه.

وعبر نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً أمس مع نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر عبر خلاله عن تعازيه الحارة وأصدق مواساته في وفاة شقيقه،

سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وعبر نائب الرئيس اليمني من جانبه عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على تعزيته، سائلاً الله أن يمن على الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يجنب البلدين كل شر ومكروه.

وأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً أمس مع نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر عبر فيه عن خالص عزائه ومواساته في وفاة شقيقه، سائلاً الله عز وجل للفقيد المغفرة والرحمة.