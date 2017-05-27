القيادة تهنئ الرئيس الإثيوبي بذكرى اليوم الوطني

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس مولاتو تشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لتشومي، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس مولاتو تشومي رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لتشومي، ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس مولاتو تشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لتشومي، ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.