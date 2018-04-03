القيادة تهنئ الرئيس المصري بالفوز في الانتخابات

الرياض- واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا أمس بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني لفخامته وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامته في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب.

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته عبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لمواقفه المشرفة وللشعب السعودي على مشاعرهم النبيلة تجاه مصر وشعبها.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.