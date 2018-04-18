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القيادة تهنئ الرئيس ميلو ديوكانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time2 / شعبان / 1439 هـ      18 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الجبل الأسود.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الجبل الأسود الصديق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلو ديوكانوفيتش، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الجبل الأسود.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الجبل الأسود الصديق التقدم والرقي.

abdulslam

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