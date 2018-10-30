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القيادة تهنئ جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / صفر / 1440 هـ      30 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ibrahim

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