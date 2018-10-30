القيادة تهنئ جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد جايير بولسونارو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.