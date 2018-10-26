القيادة تهنئ رئيسة جمهورية أثيوبيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديموقراطية الاتحادية بمناسبة تنصيبها رئيسة لجمهورية أثيوبيا الديموقراطية الاتحادية .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ولشعب جمهورية أثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

وأشاد ـ حفظه الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديموقراطية الاتحادية بمناسبة تنصيبها رئيسة لجمهورية أثيوبيا الديموقراطية الاتحادية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتها، ولشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.