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القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مالطا بذكرى استقلال بلادها

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / محرم / 1440 هـ      20 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جمهورية مالطا ماري لويس كولييرو بريشا؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيسة جمهورية مالطا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

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