القيادة تهنئ رئيسة ليتوانيا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة داليا غرباوسكايتي؛ رئيسة جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها

ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع، برقيتين مماثلتين لتهنئة رئيسة جمهورية ليتوانيا بهذه المناسبة.