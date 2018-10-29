القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته والمزيد من التقدم والرقي للشعب الإيرلندي الصديق .