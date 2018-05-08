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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / شعبان / 1439 هـ       8 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

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