القيادة تهنئ رئيس الدومينيكان

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الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس دانيلو مدينا سانشيز رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس دانيلو مدينا سانشيز رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس دانيلو مدينا سانشيز رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من الرقي والازدهار.