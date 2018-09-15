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القيادة تهنئ رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / محرم / 1440 هـ      15 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إنريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

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