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القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / رجب / 1439 هـ      22 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

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