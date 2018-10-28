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القيادة تهنئ رئيس تركيا بذكرى يوم الجمهورية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / صفر / 1440 هـ      28 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

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