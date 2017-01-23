القيادة تهنئ رئيس جامبيا ورئيس وزراء رومانيا

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الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في جمهورية جامبيا الإسلامية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية جامبيا الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد سورين غرينديانو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، وللشعب الروماني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في جمهورية جامبيا الإسلامية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية جامبيا الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لدولة السيد سورين غرينديانو رئيس وزراء رومانيا بمناسبة تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من الرقي والازدهار للشعب الروماني الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في جمهورية جامبيا الإسلامية.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية جامبيا الإسلامية الشقيق .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد سورين غرينديانو رئيس وزراء رومانيا بمناسبة تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من الرقي والازدهار للشعب الروماني الصديق.