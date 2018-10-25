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القيادة تهنئ رئيس جمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / صفر / 1440 هـ      25 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

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