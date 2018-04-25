القيادة تهنئ رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.