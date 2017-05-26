القيادة تهنئ رئيس جورجيا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس جيورجي مارجويلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس جيورجي مارجويلاشفيلي، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للرئيس جيورجي مارجويلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب ولي العهد فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس جيورجي مارجويلاشفيلي رئيس جورجيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر ولي ولي العهد فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.