القيادة تهنئ رئيس دولة ساموا المستقلة

جدة-واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس توي أتوا توبوا تاماسيسي إيفي رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس توي أتوا توبوا تاماسيسي إيفي رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس توي أتوا توبوا تاماسيسي إيفي رئيس دولة ساموا المستقلة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

مرتبط