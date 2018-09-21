القيادة تهنئ رئيس مالي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معرباً فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.