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القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو الحجة / 1439 هـ       1 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا .

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني لدولته، متمنيا له التوفيق والسعادة ، وللشعب الأسترالي الصديق المزيد من الرقي والتقدم.

ibrahim

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