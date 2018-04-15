محليات

القيادة تهنئ رئيس وزراء هنغاريا

كتبه albilad_adminaccess_time29 / رجب / 1439 هـ      15 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة لدولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء في هنغاريا، بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته ، وللشعب الهنغاري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لدولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء في هنغاريا، بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته ، وللشعب الهنغاري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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