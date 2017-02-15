القيادة تهنئ شتاينماير ورئيس تركمانستان

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية .

وأعرب الملك الفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني , وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ حفظه الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية .

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية .

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأجمل التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب تركمانستان الشقيق .