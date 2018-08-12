القيادة تهنئ “عمران خان” بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية في باكستان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد عمران خان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وقال الملك المفدى :” يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات البرلمانية في جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لدولة السيد عمران خان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وقال سمو ولي العهد :” يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات البرلمانية في جمهورية باكستان الإسلامية، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي” .