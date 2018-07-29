متابعات

القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو القعدة / 1439 هـ      29 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *