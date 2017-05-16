القيادة تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك هارالد الخامس، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للملك هارالد الخامس. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك هارالد الخامس، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للملك هارالد الخامس. وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك هارالد الخامس، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من الرقي والازدهار.