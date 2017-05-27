القيادة تهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية وتتلقى التهاني

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جدة -واس

جريًا على العادة الملكية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ بالتواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد ـ رعاهم الله ـ برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة متوجهين إلى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين.

من جهة اخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ، من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – رعاهم الله – ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب.